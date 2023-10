Homem esfaqueia padrasto pelas costas em bar de Anápolis

Um homem, de 44 anos, foi vítima de uma facada nas costas desferida pelo próprio enteado, na noite deste domingo (15).

A situação aconteceu em um bar da Vila Esperança, em Anápolis, onde estavam o padrasto e a mãe do suspeito. Ele teria chegado no local e iniciado uma discussão com o homem, que em um momento se distraiu.

Na oportunidade, o enteado o esfaqueou pelas costas e fugiu imediatamente do local. A mãe dele, e companheira do ferido, prestou socorro e conseguiu levá-lo até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança.

Ele foi atendido, mas teve que ser transferido para o Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), devido ao estado grave em que se encontrava.

Não há, até o momento desta reportagem, atualização sobre o estado de saúde do homem.