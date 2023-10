Empresária goiana que morreu após ser atingida por portão faria aniversário na semana que vem

Uma empresária acabou morrendo, nesta terça-feira (17), após ser atingida pelo portão da própria casa, em Rio Verde.

Rivana Ferreira, de 43 anos, tinha saído com a mãe para ir ao supermercado comprar carne para o almoço.

Entretanto, quando voltaram para a residência, o controle do portão não teria funcionado, pois o motor estaria estragado.

Dessa forma, a mulher teria tentado levantar a passagem com as próprias mãos. Vale explicar que a estrutura é do modelo basculante, ou seja, ela abre para cima.

Contudo, enquanto tentava abrir o portão, o cabo de aço que mantém suspenso teria rompido, causando a queda do objeto por cima da empresária.

De acordo com familiares da vítima, os vizinhos correram para chamar socorro para Rivana, mas a ambulância só teria chegado 01h30 depois do acidente.

A mulher foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Municipal Universitário (HMU), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A empresária era dona de uma loja de roupas no Bairro Gameleira I, onde morava e faria aniversário na próxima segunda-feira (23).

Caberá agora à Polícia Civil (PC) investigar as circunstâncias envolvendo o acidente que levou à morte de Rivana.