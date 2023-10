Câmeras flagram o que entregador da Shopee fez na hora de entregar encomenda; veja

O Portal 6 recebeu um vídeo onde um entregador da Shopee, plataforma de comércio virtual, fez o inimaginável com uma encomenda de um morador em Anápolis.

O caso teria ocorrido às 12h14 desta quarta-feira (18) e sido gravado por câmeras de segurança da própria residência da vítima.

Nas imagens, é possível ver que o funcionário toca a campainha da casa e aguarda por uma resposta de dentro do domicílio.

Nisso, ele já está com o pacote em mãos, do que seria uma mini máquina de costura. Ele aguarda por cerca de 15 segundos antes de apertar novamente a campainha.

Dando sinais de impaciência, o entregador começa a manusear a encomenda e se afasta do portão da residência.

Com 33 segundos de filmagens, o homem olha para cima pela primeira vez, já indicando o que iria ocorrer em seguida.

O motociclista aguarda por mais algum tempo, até que, aos 50 segundos de gravações, ele coloca um dos pacotes que tinha em mãos no chão e segura apenas a pequena máquina.

Cinco segundos depois, o entregador joga a encomenda por cima do portão, ignorando todas as regras de segurança exigidas para a entrega de produtos do gênero.

Na sequência, o homem se dirige em direção à moto, com o celular em mãos. Pouco depois, ele põe o capacete sobre a cabeça e vai embora.

Ao Portal 6, o morador demonstrou revolta e tristeza com a situação. “A mini máquina de costura, que era meu sonho, virou mil pedaços”.