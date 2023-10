Caminhão limpa-fossas capota na BR-153, derruba óleo e trava o trânsito em Anápolis

Um caminhão limpa-fossas travou o trânsito na BR-153, após capotar e derramar bastante óleo na pista, impossibilitando o tráfego na região.

O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (19), bem em frente ao Rio Vermelho – logo após a entrada do Trevo da Havan.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro, mas, felizmente, ninguém se feriu gravemente.

Apesar dos graves danos ao veículo de grande porte, o motorista se queixou apenas de dores na perna e, inclusive, recusou o atendimento médico.

Diante da confusão que se formou no local, os bombeiros se mobilizaram para limpar o óleo da via e, assim, possibilitar o retorno do fluxo normal de trânsito.

A mobilização para que isso aconteça, entretanto, segue em andamento.