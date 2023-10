Descoberto motivo para mega operação da PM com helicóptero em Anápolis

Quem passou pela região Central de Anápolis na tarde desta quinta-feira (19) com certeza reparou na intensa mobilização policial que se instaurou na região.

A concentração foi ainda maior na Praça Dom Emanuel, no bairro Jundiaí, onde um helicóptero da Polícia Militar (PM) pousou – paralisando o trânsito de todo o local, que parou para acompanhar o evento.

Ainda na praça, várias viaturas com militares de diferentes setores e até mesmo cidades se encontraram.

Conforme apurado pelo Portal 6, a reunião teve como objetivo organizar uma operação integrada, com foco no reforço do policiamento e combate às chamadas “manchas criminais” da cidade – termo que, inclusive, batizou a mobilização.

As unidades do 3º CRPM de Anápolis que marcaram presença foram: o 28º BPM, o 4º BPM e também a Companhia de Policiamento Especializado (CPE).

Aliado a elas, também estiveram presentes as unidades do Comando de Missões Especiais, sendo elas: o Batalhão de Polícia Militar de Choque, Batalhão de Policiamento com Cães, Regimento de Cavalaria, Grupamento de Rádio Patrulha Aérea da PM e, por fim, o próprio Batalhão de Operações Especiais.