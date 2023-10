Últimos dias para participar de processo seletivo com salários de até R$ 5,5 mil em Goiás

Termina nesta sexta-feira (20) o prazo para participar do processo seletivo simplificado da Prefeitura de Rio Verde destinado à seleção de pessoal por tempo determinado.

São 101 vagas disponíveis para 09 cargos que abrangem profissionais de nível de escolaridade fundamental, médio e superior.

Os interessados podem se inscrever, de forma online, até às 18h por meio do site www.rioverde.go.gov.br. Não será cobrado taxa.

Há vagas para analista de tarifas e subsídios (01), atendente plantonista (25), auxiliar de manutenção e serviços pesados (22), costureiro (15), cozinheiro (11), motorista de veículos pesados II (12), operador de máquinas leves II (03), operador de máquinas pesadas II (10) e técnico em benefício (02).

Entre os requisitos para participar do processo, estão: ter idade mínima de 18 anos, estar adimplente com as obrigações eleitorais e militares e não registrar antecedentes criminais.

O certame será realizado em duas etapas, sendo elas a análise de currículo e experiência profissional, de caráter classificatório.

Os candidatos selecionados terão uma remuneração salarial que pode variar de R$ 1.419,37 a R$ 5.564,27, a depender do cargo escolhido.

Mais informações estão disponíveis no edital.