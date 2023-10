Espanhol que causou inferno na vida de anapolinas tem mandado de prisão decretado

O empresário espanhol Jesus Alfaro Vazquez, de 39 anos, teve a prisão decretada pela Justiça em Anápolis.

Por não aceitar o término do relacionamento com uma moradora de Anápolis, o estrangeiro a ameaçou de morte e colocou anúncios dela em sites de garotas de programa.

A Rápidas apurou que o passaporte de Jesus Alfaro já foi apreendido.

Ainda que ele consiga de alguma forma sair do país, o mandado de prisão poderá ser cumprido pela Interpol.

Reportagem do Portal 6 de junho tornou pública as ameaças do espanhol, que chegou a processar o site ‘por não ouvi-lo’.

Ele tentou vários contayos com a redação pelos canais digitais e ameaçou jornalistas em seus perfis nas redes sociais.

Outras vítimas do espanhol também procuraram a Polícia Civil para relatar perseguições e intimidações.

Uma coletiva de imprensa é esperada ainda nesta sexta-feira (21) para dar mais detalhes sobre o mandato de prisão e o modus operandis de Jesus Alfaro.

*Colaborou Danilo Boaventura