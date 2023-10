Operação da PF contra agentes da Abin cumpre mandado em Alexânia

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (20) uma operação que investiga o uso indevido de geolocalização, ou seja, a localização geográfica de celulares sem a devida autorização judicial. Para tanto, eram utilizados um sistema próprio da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) – órgão do Governo Federal.

Dos 25 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva, além de medidas cautelares diversas na prisão – um está sendo realizado em Alexânia – município localizado a 55km de Anápolis.

Os demais estão distribuídos nos estados de São Paulo (SP), Santa Catarina (SC), Paraná (PR) e Distrito Federal (DF). As medidas judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal.

De acordo com as investigações, o sistema de geolocalização utilizado pela Abin é um software intrusivo na infraestrutura crítica de telefonia brasileira. A rede de telefonia teria sido invadida reiteradas vezes, com a utilização do serviço adquirido com recursos públicos.

De quebra, a apuração aponta que dois servidores da Abin, por receio de demissão, teriam utilizado o conhecimento do sistema para coagir terceiros e evitar o afastamento.

Os investigados poderão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático alheio, organização criminosa e interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática sem autorização judicial.