Paquitas da Xuxa ganharão documentário produzido pela Globoplay

Após o sucesso da série documental sobre a apresentadora Xuxa, a Globoplay planeja agora um documentário sobre as paquitas —as famosas assistentes de palco da rainha dos baixinhos.

O anúncio foi feito no Upfront Globo, evento realizado nesta quinta (19) no qual a emissora anunciou os principais conteúdos que serão destaque em 2024.

Com o título “Para Sempre Tão Bom: Paquitas”, a série documental terá cinco episódios e contará a histórias de bastidor, bem como as cobranças que que elas sofriam durante o trabalho. O projeto, porém, não tem data para ser lançado.

Nos últimos anos, as assistentes de palco da apresentadora tem passado por um escrutínio e sofrido críticas em razão da falta de diversidade racial.

Em julho, Xuxa atribuiu o problema à Marlene Mattos, sua empresária na época, afirmando que ela obrigava as jovens a tingir o cabelo de loiro, senão não teriam oportunidades na Globo.

Ela disse ter sabido disso por meio de conversas recentes com as ex-dançarinas. “Elas não entravam loirinhas. Tinham algumas que entravam, mas acabavam ficando. Fiquei sabendo que a Marlene dizia assim: ‘Eu idealizei uma loira na frente e quatro ou oito atrás’. Ela já tinha me falado isso, mas eu falava: ‘Isso está errado'”, afirmou.

No entanto, internautas resgataram um comercial de 1998 que mostra a apresentadora comemorando o fato de todas as assistentes terem a mesma cor de cabelo.

“Vou mostrar a vocês como seleciono as minhas paquitas. Sempre escolho as mais espontâneas, as mais alegres. E depois elas fazem assim”, diz no vídeo no momento em que as mulheres aparecem passando o produto nas madeixas. “Ou você pensa que todas as paquitas nasceram loiras?”, questiona a apresentadora.