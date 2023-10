Homem que ganhou na loteria quase fica sem o prêmio e revela como vai gastar

Um casal de West Midlands, na Inglaterra, viralizou na internet após descobrir que ganhou uma bolada financeira, mas só depois de um mês e ter ignorado quatro e-mails da loteria nacional é que foi buscar o prêmio.

James Briggs, de 42 anos, e sua esposa Sally, de 40, demoraram cerca de um mês para abrir a caixa de entrada de e-mails solicitando que contatassem a lotérica pois seus números vencedores foram sorteados.

Eles embolsaram £ 120.000 ( o equivalente em real a R$ 604.140,48). Surpresos, os pombinhos alegaram que ainda estavam em choque depois de acertar os cinco números principais no sorteio do Set For Life do dia 03 de agosto.

Especialista em implementação, o marido James disse, em entrevista ao The Sun: “eu compro meus ingressos do Set For Life com um mês de antecedência por meio do aplicativo National Lottery. Recebi um e-mail sobre o sorteio de 03 de agosto, mas ignorei porque havia muita coisa acontecendo. Havia coisas para fazer em casa, então só depois de ver o quarto e-mail, quando voltamos das férias, é que comecei a lê-lo.”

O casal planeja gastar parte de os ganhos em um “galpão” para Sally, um laptop e uma nova porta de entrada.

Eles alegam que vão investir o dinheiro de acordo com o conselho dos pais sempre em mente – “divirtam-se, mas com sabedoria”.

Além de já conseguirem pagar algumas parcelas do empréstimo do carro que fizeram, os dois planejam uma viagem para Vancouver e também investir em imóveis de longo prazo.

Sally conheceu James há sete anos, durante um encontro rápido, e disseram que essa vitória financeira não poderia ter vindo em melhor hora para eles.

Os números vencedores do Set For Life no sorteio de quinta-feira, 03 de agosto, foram 02, 03, 11, 17, 30 e 38.