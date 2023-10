O primeiro registro que se tem da máquina de lavar roupa foi em 1874, mas no Brasil, essa grandiosa invenção só foi chegar em 1951.

De lá pra cá, o eletrodoméstico evoluiu (e muito), possuindo diversos formatos, funcionalidades e outras coisas para facilitar mais ainda o trabalho das donas de casa.

Acontece que por mais intuitiva que pareça, a máquina de lavar possui alguns pontos que devem ser levados em consideração na hora de usá-la.

Ou melhor dizendo: devemos sim ler o seu manual de instrução e ficar mais por dentro de como usá-la melhor!

O erro crucial que muitos com máquina de lavar roupa acaba cometendo:

Você pode até pensar que quanto mais sabão, melhor. Mas essa lógica não funciona assim e isso pode ser um erro tremendo!

A real é que se você fizer muita espuma, por meio do sabão, vai reter mais ainda a sujeira. Desse modo, no final das contas, tudo pode acabar ficando menos limpo.

Além disso, ao adicionar muito sabão, um enxágue pode não ser suficiente e você terá que repetir o ciclo para se livrar do resíduo, o que tornará o processo mais longo e caro.

E não para por aí, o excesso de sabão, detergente e amaciantes traz muitos riscos para a sua máquina também.

Isso porque, cria-se uma crosta escura e úmida dentro do tambor. Assim, além de super deixar suas peças sujas, também atrapalha todo sistema de funcionalidade da máquina.

Outros erros

Esse crucial erro citado não limita a lista de gafes que as pessoas cometem na hora de usar a máquina de lavar.

Ignorar a diferença de cores e tecidos, não ler as recomendações do fabricante e colocar qualquer produto dentro da sua máquina de lavar também são outros erros tremendos que as pessoas cometem.

E pior: muitas vezes elas nem sabem! Por aqui já falamos muito sobre isso e é sempre bom reforçar a importância de ter cuidado ao usar a máquina de lavar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!