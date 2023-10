Após 18 dias internado, morre pintor que teve 90% do corpo queimado em Anápolis

O pintor, de 46 anos, vítima de uma descarga elétrica no dia 3 de outubro enquanto trabalhava em um comércio de Anápolis, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito neste sábado (21). A família de Carlito Mendes Moreira agora pede ajuda para custear o traslado do corpo para a cidade natal.

Carlito caiu de uma altura de 06 metros após esbarrar na rede de alta tensão. Além disso, o choque intenso que o atingiu também causou ferimentos graves, sendo que o homem teve 90% do corpo queimado.

De acordo com uma testemunha do acidente, que ocorreu na Avenida Progresso, o Carlito caiu já inconsciente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) foi acionado e a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

A equipe médica constatou que o homem havia sofrido queimaduras na face, no tronco, dorso e costas. Desde então, ele esteve internado na unidade de saúde.

Diante disso, a família pede ajuda em redes sociais para o transporte do corpo para Sambaíba, no Maranhão, cidade natal do pintor.

O custo total é de R$ 16.200 e também contempla os valores do sepultamento. Doações podem ser feitas por PIX para o número (99) 98104-7514, em nome de Bernadete da Silva Moreira.