Conheça a história do ‘Redondo do Araguaia’; prédio que poderia ser o Copan de Goiânia

Abandonado, inacabado e de formato curioso. O mistério acerca de uma construção localizada na Avenida Araguaia, no Centro de Goiânia, se tornou maior que a própria estrutura. Apelidado de ‘Redondo da Araguaia’, a obra incompleta é repleta de potencial inexplorado e, caso fosse revitalizada, poderia ser como um Edifício Copan, em São Paulo (SP), segundo o arquiteto que estudou o prédio, Matheus Vaz.

Antes de se tornar uma lenda do Centro da capital, o Redondo foi projetado há mais de 20 anos para ser a sede do laboratório Nobel, cujo proprietário é Ely Pascoal.

Ao Portal 6, Matheus Vaz explicou que as obras se iniciaram em 1994, sendo que a inspiração era a sede da gravadora Capitol Records, em Los Angeles, na Califórnia (EUA), o que explica o formato arredondado.

No entanto, a obra foi acumulando dívidas e, apenas um ano depois, no final de 1995, a construtora interrompeu o projeto, somando uma inadimplência de R$ 25 mil à época, o que seria mais de R$ 100 mil atualmente. De acordo com Matheus, o prédio foi vendido em 2012 para a Guardiã Imóveis, que também planejou o tornar uma sede.

Novamente, os sonhos não se concretizaram. A reportagem questionou a Secretaria de Planejamento Urbano (Seplanh) quem seria o proprietário atual e se há planos de revitalização ou demolição, contudo, não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Assim, o que há hoje é uma obra parada no tempo, apenas 30% concluída, que poderia ser um centro cultural e econômico, dando uma nova vida ao Centro de Goiânia, há muito tempo sinônimo de abandono.

Matheus compara a estrutura ao Edifício Copan, localizado também no Centro de São Paulo (SP). Assinado por Oscar Niemeyer com colaboração de Carlos Alberto Cerqueira Lemos, o edifício é um dos mais icônicos da cidade e é um local movimentado no coração da capital paulista.

“O Redondo é uma edificação já muito presente na memória coletiva de Goiânia, justamente por ele ter sido abandonado. Se ele tivesse sido finalizado, seria apenas diferente, mas o fato dele ter ficado abandonado maximizou a formação de um imagético”, destacou.

O arquiteto defende que o prédio poderia ter um efeito catalisador, como o que ocorreu com o Copan – um edifício vivo, cheio de moradias, casas noturnas e comércios. “É uma ilha de segurança. As pessoas circulam a noite sem medo. Isso é completamente viável em Goiânia”, pontuou.

Na capital goiana, o Redondo, embora menor que o Copan, já possui a estrutura e o contexto para ser um cartão postal do Centro. No entanto, ao invés de representar vida, segue uma memória de sonhos frustrados.