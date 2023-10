Homem que ganhou quase R$ 3 milhões na Lotofácil não corre mais o risco de ficar sem o dinheiro

Se ganhar na loteria é o sonho da maior parte dos brasileiros, com certeza apostar, ser o vencedor e simplesmente esquecer de coletar o tão almejado prêmio deve ser o pesadelo.

Pois foi quase isso que aconteceu com um goiano que teve a sorte grande de ser um dos vencedores do sorteio da Lotofácil da Independência, realizada no dia 09 de setembro

O jogador, que fez a aposta no formato online, tinha o direito de resgatar R$ 2,9 milhões. Porém, surpreendentemente, passaram-se dias sem que o felizardo se prontificasse para cobrar o valor.

Acontece que de acordo com as regras da Loterias Caixa, o prazo para os vencedores de concursos requererem premiação em agências e casas lotéricas é de 90 dias, contados a partir da realização do sorteio.

Depois desse prazo, o dinheiro “esquecido” é então repassado para o programa Financiamento Estudantil (Fies), conforme previsto na Lei 13.756/18.

Felizmente, dessa vez o vencedor goiano não ficou sem o prêmio. Em resposta a um questionamento do Portal 6 na última sexta-feira (20), a Caixa Econômica Federal afirmou que o ganhador já havia resgatado o prêmio.