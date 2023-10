Influenciador de Anápolis que tem quase 2 milhões de seguidores deixa recado para cidade

Após ter um vídeo mostrando o resultado de uma lipoaspiração publicado no Portal 6, o influencer Lucas Bomtalvão, que conta com mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram, voltou a utilizar as redes sociais para comentar sobre toda a repercussão gerada.

“Gente, eu estou me sentindo muito famosa! Eu saí no maior portal de notícias da minha cidade”, publicou, no formato de stories.

Lucas ainda rebateu algumas críticas feitas a ele, alegando que teria pago para ter o vídeo repostado.

“Ainda tem gente falando ‘ah mas ele pagou para sair’, sai fora! Eu não ia pagar não”, declarou.

Ainda, o influencer confirmou que realmente é natural de Anápolis, tendo em vista que diversos usuários pareciam não saber desse fato.

No post, diversos internautas elogiaram a coragem e o esforço do rapaz, não apenas em realizar o procedimento estético, mas também na disciplina evolvida com os treinos e reeducação alimentar posteriores.

Com relação a alguns comentários classificados por ele como maldosos, Lucas também se pronunciou.

“E lá tem uns comentários de um povo… com inveja né, vamos deixar baixo […] Nunca imaginei que um vídeo fosse gerar tanto burburinho [com os comentários agressivos], tem mais nada para fazer não?”, finalizou.