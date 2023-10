Policial militar de Goiás dispara acidentalmente nos próprios testículos

Durante um evento em comemoração ao Dia do Servidor Público Municipal, um policial militar, que estava a convite da organização do evento, foi vítima de um disparo acidental de arma de fogo, que acabou por atingi-lo nos testículos.

O fato aconteceu neste sábado (21), no município de Rio Verde, no sudoeste goiano. O sargento Milton Antônio Justino estava com a arma no bolso, fora do coldre, no momento do acidente.

O policial foi encaminhado a uma unidade hospitalar para tratar dos ferimentos.

O Portal 6 apurou que o sargento recebeu a visita de colegas enquanto estava hospitalizado, que afirmaram que o companheiro não corre maiores perigos.

“O mesmo [Milton] está bem, a munição atingiu de raspão o testículo esquerdo, sem gravidade”, afirmou um dos membros da corporação.