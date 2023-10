Vídeo de Thais Medeiros com filha emociona internet: “o amor supera tudo”

Um vídeo de Thais Medeiros com a filha, em que partilham um momento especial, emocionou internautas. Postado na noite deste sábado (21) no perfil do Instagram da jovem anapolina, comentários como “o amor cura” acumulam aos montes.

O conteúdo mostra Thais recebendo carinho da filha, Antonella, de 06 anos, ao lado da mãe com um sorriso no rosto.

Compartilhado pela mãe de Thais, Adriana Medeiros, que gerencia a conta, o vídeo ainda traz a legenda “Chicletinho da mamãe! O seu carinho e amor pela mamãe é grandioso e muito valioso para que ela se sinta amada e acolhida”.

O cuidado da filha da jovem que teve uma forte reação alérgica após cheirar pimenta no início deste ano sensibilizou internautas, que deixaram comentários como “o amor supera tudo”.

“Este amor é tão fundamental neste momento”, compartilhou uma. “Estamos torcendo e rezando daqui!”, comentou outra.

Em tempo

Thais Medeiros sofreu uma grave reação alérgica após cheirar pimenta no dia 17 de fevereiro e, desde então, Adriana tem compartilhado o processo de recuperação e emocionado internautas de todo o Brasil.

Após a internação, a jovem passou 80 dias sem visita das duas filhas, Antonella e Valentina, de 8 anos, até o primeiro reencontro, em 07 de maio.