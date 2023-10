Voo precisa ser cancelado em cima da hora e passageiros ficam indignados com o motivo

O caso de um voo cancelado após um passageiro fazer um estrago no banheiro tem dado o que falar na internet e uma infinidade de pessoas seguem revoltadas com a decisão.

Divulgado pelo Daily Mail, o caso aconteceu no começo do mês. O voo EZ8054 iria decolar de Tenerife, na Espanha, com destino final em Londres, na Inglaterra.

No entanto, o voo teve muitas horas de atraso. Quando finalmente todos embarcaram na aeronave, um dos passageiros decidiu usar o banheiro e defecou em toda a cabine, inclusive no chão.

Em algumas imagens divulgadas, é possível perceber a quantidade de papel higiênico deixado no chão, até mesmo no corredor do avião.

Devido ao estrago, o piloto anunciou que seria impossível sobrevoar por horas diante do cenário caótico. “É muito divertido defecar no banheiro da frente, então agora vamos passar a noite aqui, agora vamos tirar todo mundo do avião e achar hotéis. Então voltaremos amanhã de manhã”, disse o piloto.

“Devido à demanda extremamente alta, infelizmente não conseguimos encontrar quartos de hotel na área. Se você precisar de um quarto de hotel e puder tomar suas próprias providências, reembolsaremos o custo de um quarto, refeições e viagens a preços razoáveis, além dos custos de ida e volta ao seu hotel. Neste caso pedimos que procure alojamento de três estrelas ou equivalente”, pontuou.

Os passageiros ficaram furiosos, já que estavam aguardando há muitas horas para embarcarem.

“Então nos deram a desculpa de que um banheiro foi defecado como motivo de um voo cancelado?! @easyjet, isso é inaceitável! Seu atendimento ao cliente é atroz. Centenas de passageiros ficaram presos no terminal do aeroporto! Faça alguma coisa!”, disse um cliente na rede X (antigo Twitter).

Já o autor da ‘obra’ se justificou também. Segundo ele, devido ao atraso da companhia, não conseguiu conter a necessidade e acabou sujando mais do que o ‘normal’.

Na manhã do dia seguinte, o voo foi realizado com sucesso e os passageiros conseguiram pousar em Londres, como previsto.