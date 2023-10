O dia mais assustador do ano está chegando, o Halloween! E com ele, o terror, um dos gêneros mais populares do cinema vem à tona. Com o passar das décadas, o gênero vem se reinventando, seja no surgimento de sub gêneros ou na qualidade de produções de iluminação, fotografia, efeitos especiais e trilha sonora.

Mas, independente do motivo, os filmes de terror têm o objetivo de causar medo e tensão nos telespectadores, seja com o terror inserido na narrativa da história, ou até mesmo o famoso jump scare (susto repentino).

Existem alguns filmes de terror que são fortes testes cardíacos e vão acelerar seu coração a cada cena, e que tal aproveitar o Dia das Bruxas para maratonar alguns filmes do mundo do horror? Aí vai uma lista com alguns filmes de diferentes subgêneros do terror que vão te causas diferentes sensações, além de te aproximar ainda mais do gênero.

Filmes de terror que são verdadeiros testes cardíacos para maratonar no Dia das Bruxas

Rua do Medo – Netflix (Trilogia)

Gênero: Terror Slasher

Após uma série de assassinatos brutais, um grupo de adolescentes que busca solucionar os mistérios que envolvem os crimes, descobrem inúmeros segredos sobre o passado da cidade os levando a grandes descobertas que os farão lutar pela própria sobrevivência. A trilogia Rua do Medo vai te deixar mais aflito a cada filme, além da curiosidade com o desenrolar da história.

Sobrenatural: Insidiou – HBO Max (Franquia de 5 filmes)

Gênero: Terror sobrenatural

Uma família se muda para uma casa maior em busca de um futuro feliz, até que o filho mais velho se envolve em um estranho acidente e fica em coma, porém, a família passa a ser atormentada por forças malignas que querem a alma da criança e descobrem coisas terríveis sobre o passado do pai do garoto.

‘Sobrenatural: Insidious’ possui 5 filmes com cenas de arrepiar e uma história de cair o queixo.

Fale Comigo – Internet

Gênero: Terror mistério

Um grupo de amigos descobre uma mão embalsamada de um velho médium que é capaz de conjurar espíritos. Levados pela emoção, o grupo usa a mão como uma brincadeira, até que a jovem Mia, passa dos limites e faz com que um portal entre o mundo dos mortos e os humanos seja aberto, levando a consequências terríveis. Fale Comigo é sem dúvidas um dos melhores terrores do ano.

Dezesseis Facadas – Prime Vídeo

Gênero: Terror comédia

Um temido assassino retorna 35 anos após sua primeira onda de crimes, determinado a terminar sua lista de vítimas. Jamie, uma adolescente de 17 anos perde sua mãe na noite de Halloween e então, de forma acidental, ela volta no tempo e tem a possibilidade de fazer com que os assassinatos não aconteçam, porém mexer no passado traz grandes consequências no futuro. Dezesseis Facadas é um filme que vai te render boas risadas e momentos de tensão.

Midsommar: O Mal Não Espera a Noite – Telecine Play

Gênero: Terror Psicológico

Após vivenciar uma tragédia familiar, a jovem Dani, decide ir acompanhada do namorado e de amigos até Suécia para participar de um festival de verão local.

O que era para ser uma viagem tranquila de férias vira um pesado quando os jovens se veem inseridos em bizarros rituais brutais. Midsommar é um filme que vai te provocar e te deixar com grandes interrogações na mente, mas vale cada segundo.

Uma Noite de Crime – Star + (Franquia de 5 filmes)

Gênero: Terror suspense

Nos Estados Unidos, uma lei torna todo e qualquer tipo de crime legal durante um período de 12 horas, com o objetivo de diminuir a criminalidade e fazer com que as pessoas “expurgem” o ódio de seus corações. Coisas terríveis acontecem durante a temida noite. Uma Noite de Crime é uma franquia de filmes repletos de tensão que vão te prender até a ultima cena.

Pronto, as maratonas de Halloweens já estão garantidas, não importa se você quer gostosuras ou travessuras, estes filmes são para todos os gostos. Aperte o play e conheça diversos gêneros do terror.

Ruan Monyel é publicitário, pós-graduando em direção de arte e amante do universo audiovisual. Escreve todas as sextas-feiras. Siga a coluna no Instagram @proximo.filme.