Mutirão terá serviços gratuitos de cartório e reconhecimento de paternidade, em Goiânia

Ao longo do sábado (28) e domingo (29), a Prefeitura de Goiânia realiza o 2° Mutirão que disponibilizará mais de 150 serviços gratuitos para a população.

A ação acontecerá em uma estrutura montada na Praça George Washington, no Jardim Novo Mundo. Os atendimento serão feitos das 07h às 16h, no primeiro dia, e das 08h às 12h, no último dia.

Durante o evento, a população poderá emitir registro de nascimento, 2ª via de certidões, realizar averbação de divórcios e reconhecimento de paternidade, sem nenhum custo.

Além desses, também serão ofertados serviços em diversas áreas, como saúde, educação, Atende Fácil, infraestrutura, Sine Móvel, transporte coletivo, escritura, habitação, Procon, trânsito e mobilidade.

De acordo com a administração municipal, a expectativa é que 300 documentos estudantis – que visam garantir uma série de benefícios aos estudantes, como meia-entrada – sejam emitidos no local.

Vale destacar que o evento também contará com atendimento em parceria com Ministério Público, Exército, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO), Universidade Federal de Goiás (UFG), Sebrae-GO, Defensoria Público, Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Tribunal de Justiça e Polícia Civil.