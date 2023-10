“Roedora oficial”: conheça goiana que ganhou torneio após comer mais de 80 pequis

Dez minutos. Esse foi o tempo em que a estudante de fisioterapia Amanda Elias Souza, de 24 anos, vencedora do Torneio de Roedor de Pequi, da Universidade Federal do Tocantins (UFT), levou para comer 88 pequis. O evento ocorreu no último dia 20.

Nascida em Goiânia, mas moradora de Gurupi (TO), a jovem revela que a paixão pelo fruto não é de hoje e a acompanha há algum tempo.

Ela conta que aos 11 anos chegou a ingerir 60 pequis na ‘brincadeira’, após cozinhar uma panela com a iguaria para jantar com os irmão em casa.

“Eu falei para eles que iria comer todos os pequis brincando. Comi todos, eles ficaram assustados, me chamaram de doida, depois nós contamos os caroços e foram 60 pequis”, lembrou ao G1.

Foi a partir desse momento que o título de “roedora de pequi”, que perdura até hoje, ganhou força e foi atribuído a Amanda.

A estudante revela ainda que já havia tentado se inscrever na competição, na segunda edição, mas acabou perdendo o prazo para a candidatura.

Já neste ano, ela conseguiu, mas, em um primeiro momento, não foi chamada para participar, uma vez que a seleção de competidores acontece por meio de um sorteio.

Felizmente, após a desistência de alguns sorteados, Amanda foi selecionada para participar do torneio. “Todos da minha família me incentivaram e diziam que eu iria ganhar”, diz.

Devido ao primeiro lugar conquistado, a estudante ainda levou para casa R$ 1,2 mil e revela que, na realidade, ainda não sabe o que fará com o dinheiro conquistado.

“Eu fui pela alegria de comer algo que gosto e na intenção de ganhar”, destacou.