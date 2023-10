Existem algumas profissões que são fáceis de conseguir emprego fora do Brasil e muita gente nem chega a ter informação sobre isso.

No entanto, é essencial entender as regras de imigração e requisitos de visto para trabalhar legalmente em outro país.

Isso porque as línguas e culturas diferentes também podem ser barreiras. Além disso, o custo de vida e o sistema de saúde variam de nação para nação.

Procurar emprego fora do Brasil pode ser uma experiência enriquecedora, mas requer planejamento, pesquisa e adaptação às novas circunstâncias.

Pensando nisso, separamos para você uma listinha, baseada em uma pesquisa divulgada, com as profissões que são fáceis de conseguir emprego fora do Brasil. Confira!

6 profissões que são fáceis de conseguir emprego fora do Brasil

1. Estética

Profissionais da área de estética são requisitados em todo o mundo, devido à crescente dependência da sociedade com a boa aparência, boa imagem e o cuidado frequente com o corpo.

Manicures, maquiadoras, cabeleireiras, depiladoras, esteticistas e massagistas são sempre bem-vindas lá fora. As brasileiras são bastante conhecidas por trazerem novidades no ramo da beleza para a clientela.

2. Enfermagem

A carência de profissionais de enfermagem é um problema global, e muitos países estão em busca de enfermeiros qualificados.

Sendo assim, a área da saúde é um ramo de boas oportunidades em empresas no geral e atendimentos particulares. Os ganhos chegam a superar os 3200 euros.

3. Setor de energias renováveis

Com a consciência para a preservação do meio ambiente, o planeta, e o crescente investimento em energias limpas, profissionais que atuam nessa área podem conquistar uma boa grana.

Em países comprometidos com a sustentabilidade, a chegada de profissionais especializados em energia eólica, solar e outras fontes renováveis também é bem-vinda.

4. Ensino de Línguas

Por sua vez, professores de línguas estrangeiras podem encontrar oportunidades de emprego em escolas e institutos de idiomas em todo o mundo.

Isso porque a carência de profissionais deste ramo é alta e os ganhos são bem lucrativos.

5. Tecnologia da Informação (TI)

A área de tecnologia da informação está bombando, principalmente depois da popularização da inteligência artificial e seus benefícios.

Dessa forma, profissionais de TI são procurados em todo o mundo, para dar conta dessa crescente dependência da tecnologia.

6. Turismo, Hotelaria e Gastronomia

Áreas relacionadas ao turismo, como hotelaria, gastronomia e guias turísticos, podem oferecer empregos em locais muito visitados mundialmente

A alimentação, por exemplo, é uma necessidade universal e as vagas nesse setor dão bons ganhos financeiros para garçons, atendentes, baristas, cozinheiros, auxiliares de cozinha.

Os ganhos variam de £ 8,20 a £ 9,50 (libras) por hora e podem aumentar, de acordo com o desempenho e função exercida pelo profissional.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!