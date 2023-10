Motociclista que bateu contra um caminhão em Anápolis não resiste e morre no hospital

Uma mulher de 56 anos acabou falecendo após colidir contra um caminhão, no Setor Industrial Munir Calixto, em Anápolis.

O acidente ocorreu na última quinta-feira (26). Segundo testemunhas, Zenilda Gonçalves de Sousa estava pilotando uma motocicleta Honda Led 110 pela Rua 11, quando furou um sinal vermelho.

No entanto, o condutor do veículo de cargas estava realizando o cruzamento da via naquele momento e não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão.

Devido à força do impacto, a vítima acabou sofrendo um traumatismo craniano, ficando em estado gravíssimo.

Assim, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) precisou ser acionada e a levou para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Mesmo com todo o apoio da equipe médica da unidade de saúde, os ferimentos de Zenilda foram muito graves e ela não resistiu, falecendo na noite desta sexta-feira (27).

Nas redes sociais, parentes da vítima publicaram que o velório foi realizado na manhã deste sábado (28), na Funerária Senap, no Setor Central de Anápolis.