Aeroporto de Goiânia se prepara para receber nova sala VIP; saiba como será

O Aeroporto Internacional de Goiânia, o Santa Genoveva, ganhará uma novidade que promete proporcionar mais comodidade aos passageiros.

Em nota enviada à imprensa, o Banco BRB informou que o local receberá mais uma sala VIP. A data de inauguração sinda não foi revelada.

De acordo com a instituição financeira, o espaço contará com sala de reunião, lounges individuais, buffet diferenciado, rede Wi-Fi e espaço para crianças.

“O BRB prepara a inauguração de mais uma Sala VIP. A nova unidade, que tem como objetivo oferecer as melhores experiências aos clientes, será no Aeroporto Internacional de Goiânia e vai trazer um ambiente de sala de reunião, lounges individuais, buffet diferenciado, rede Wi-Fi e espaço para crianças”, diz.

Apesar da não ter sido confirmada, a expectativa é que a política de acesso ao ambiente seja a mesma que a BRB já utiliza em outras salas.

Caso assim seja, as pessoas que tiverem cartões BRB Dux terão acesso ilimitado com até três acompanhantes por visita, sem exigência do cartão de embarque, além de acesso ilimitado com até dois acompanhantes por visita.

Já para os passageiros com cartões black e infinite, os requisitos serão: quatro acessos aos titulares; dois adicionais e exigência do cartão de embarque.

Por fim, para quem possui cartões Platinum, a regra poderá ser de dois acessos aos titulares; um acesso aos adicionais e exigência do cartão de embarque.

Clientes com cartões gold não possuem direito a entrada nas salas VIP.