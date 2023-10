Boa notícia para quem mora em Goiânia e precisa pegar ônibus todos os dias

Os moradores da região Metropolitana de Goiânia que precisam pegar ônibus diariamente podem comemorar uma boa notícia. Isso porque, até 2026, o transporte público da capital deve passar por uma reformulação.

Segundo o Mais Goiás, esse plano foi detalhado pelo presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC) e secretário-geral do Governo de Goiás, Adriano da Rocha Lima, em reunião com o prefeito Rogério Cruz (Republicanos).

De acordo com a proposta, entre 2024 e 2026, serão mil novos ônibus em circulação pelos municípios contemplados pela Rede Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia (RMTC).

Além disso, o Governo de Goiás tem como objetivo começar uma série de reformas em terminais, estações e plataformas de via exclusiva ainda neste ano.

Também é uma meta do Poder Estadual colocar o BRT Norte-Sul – em obras há mais de oito anos – em funcionamento até 2026 e renovar a frota do Eixo Anhanguera com ônibus elétricos.

Por sua vez, a Prefeitura de Goiânia tem como enfoque a modernização dos pontos de ônibus da capital.

Dessa forma, o Paço Municipal pretende instalar 80 abrigos de estrutura metálica com vidro temperado em regiões centrais da cidade.