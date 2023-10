MPT-GO abre vagas em cursos para mudar história de mulheres de Anápolis em vulnerabilidade

Um projeto do Ministério Público do Trabalho de Goiás (MPT-GO), em parceria com o Senai, está oferecendo vagas para cursos que proporcionam novas carreiras para mulheres de Anápolis em situação de vulnerabilidade.

As especializações em Confeitaria e Panificação estão sendo oferecidas gratuitamente e as aulas ocorrerão neste mês de novembro, de segunda à sexta-feira.

O chamado “Um mais sem dor” foi criado em 2018 e visa capacitar mulheres negras, pessoas LGBTQIAPN+, migrantes e indivíduos em situação de vulnerabilidade social.

Cada aula tem duração de 04h, podendo ocorrer nos períodos matutino, vespertino ou noturno, no próprio Senai Anápolis.

São oferecidas ajudas de custo para a alimentação e transporte diário e as aprovadas ainda recebem bolsa auxílio, além do certificado de conclusão ao final do curso.

Para participar ou consultar mais informações, basta acessar o instagram @maisumsemdor ou entrar em contato pelo WhatsApp (62) 3902-6200.