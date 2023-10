Homem é suspeito de atirar contra genro, matar a própria filha e fugir do local do crime

Um homem, de 47 anos, é suspeito de atirar contra o genro e acertar a própria filha na zona rural de Ipameri, na noite deste sábado (28). A jovem, de 23 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Bruna Bernardes da Silva estava na Chácara dos Pássaros na noite de sábado, acompanhado do esposo, de 28 anos, quando ouviram alguém bater no portão. O jovem foi até a entrada e, ao abri-la, foi atingido com arma de fogo.

Diante do choque da situação, a jovem teria tentado proteger o companheiro, momento em que também foi alvejada supostamente pelo pai. O tiro a acertou no peito e atravessou as costas.

Neste momento, o genro comunicou a violência à Polícia Militar (PM), que compareceu ao local e solicitou apoio do Corpo de Bombeiros. A equipe chegou a tentar reanimar a jovem, mas ela já estava sem sinais vitais.

O esposo foi socorrido e encaminhado a um hospital local e segue internado. Já o homem fugiu do local antes da chegada das autoridades e encontra-se foragido.