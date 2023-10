Comer dentro dos carros dos motoristas de aplicativo costuma ser uma péssima opção, caso esteja querendo ter uma viagem tranquila e 05 estrelas.

Acontece que o veículo precisa estar sempre limpo para que as corridas sejam credibilizadas. Isso porque quando o automóvel está sujo, os profissionais podem perder pontos e dinheiro por causa da má impressão.

Logo, é tradicional que eles peçam para que nada seja consumido no interior do carro. Mas existem algumas comidas, especificamente, que podem ser um verdadeiro terror para os condutores.

Seja por fazer muita sujeira, por grudar nos bancos ou serem mais difíceis de remover, eles realmente detestam esses alimentos. Quer saber quais e nunca levá-los para dentro de um veículo de um motorista das plataformas de viagens? Então confira a lista abaixo!

6 alimentos que os motoristas de aplicativo não gostam que passageiros comam no carro:

1. Batatas chips

As migalhas crocantes podem se espalhar facilmente no interior do carro e isso pode se tornar um pesadelo para os motoristas. Pipocas também são terríveis, já que os pequenos grãos de milho podem se perder no assoalho, gerando muita bagunça.

2. Picolés

O grande problema do picolé é que as chances do produto derreter e causar derramamentos pegajosos, especialmente em dias quentes, são enormes. Evite de embarcar em corridas com um picolé nas mãos, pois isso pode gerar uma grande dor de cabeça para você e para o profissional.

3. Bebidas gaseificadas

Derramar refrigerantes ou outras bebidas carbonatadas pode ser algo horrível da sua parte ou de qualquer outro passageiro que realizar a ação. Isso porque o líquido é doce e pode se tornar pegajoso e difícil de limpar.

4. Sanduíches e hambúrgueres

Os ingredientes de sanduíches, como molhos e demais recheios, podem escorregar e cair, deixando migalhas e manchas chatas nos bancos e assoalhos. Além disso, o cheiro pode contaminar o ambiente.

5. Café e bebidas quentes

O café ou chá quente podem manchar os assentos e carpetes, caso derramados ainda em alta temperatura. Por mais atrasado que esteja, tente beber o líquido antes ou depois da corrida.

6. Chocolate

Por fim, o chocolate é um dos piores traumas de todo motorista de aplicativo. Isso porque o doce derrete facilmente em temperaturas mais altas e pode ser complicado de limpar.

