Com ingressos ainda disponíveis, Caldas Country começa nesta quarta-feira (1º)

Nesta quarta-feira (1º) se inicia mais uma edição do Caldas Country, o famoso festival de música que – desde 2006 – embala a cidade das águas termais. Ao todo, serão quatro dias de shows, terminando no próximo sábado (04).

As principais atrações da 16ª edição do evento já foram definidas e irão se dividir em apresentações ao longo da semana.

A abertura será marcada pelos shows da dupla Guilherme e Benuto e do cantor Netto – que fazia dupla com Henrique até que um acidente acabou causando a morte do companheiro, em 2020.