Vídeo mostrando ‘vida sofrida’ de Gusttavo Lima em Goiás diverte internautas: “mora em loja abandonada da Havan”

A rotina vivida pelo cantor Gusttavo Lima dentro da própria mansão em Goiás repercutiu nas redes sociais por mostrar um lado ‘sofrido’ na vida de luxo do sertanejo.

A gravação foi compartilhada na página Body Dreamer no Instagram há três dias e já acumula mais de 4,1 milhões de visualizações.

Logo no início, o vídeo mostra a casa mansão faraônica do embaixador enquanto um narrador compara a moradia a uma loja da franquia Havan.

“Gusttavo Lima mora em uma loja abandonada da Havan em Goiás”, brinca.

Dando sequência aos ‘sofrimentos’ do cantor, o homem ainda afirma que, caso Gusttavo queira migrar do quarto para ir até o banheiro, ele necessita utilizar um meio de transporte como carrinho do Projac, cavalo ou uma motocicleta.

Sobrou até mesmo para os filhos do sertanejo, Gabriel e Samuel, que, segundo a postagem, tiveram que virar motoristas para auxiliar nas despesas da casa.

“Para ajudar na renda familiar, os filhos de Gusttavo fazem pequenos fretes de caminhão enquanto ele pesca piabas para o jantar”, diz enquanto mostra os pequenos andando em mini carros de brinquedo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BODYDREAMER 😎 (@bodydreamerbrazil)

Ainda, a gravação ironiza a vasta coleção de carros de luxo do sertanejo afirmando que o artista só tem condições de comprar veículos simples de apenas 02 lugares.

Até mesmo o físico do artista foi colocado em pauta, após o narrador afirmar que apesar de alguns acusarem o embaixador de ser fake natty – termo que refere a aqueles que usam anabolizantes para obter um corpo musculoso -, ele apenas toma ômega 3.

“Disseram que ele era fake netty, mas ele humilhou todos os seus stories provando que só toma ômega 3. Seu shape estético e natural provoca o assédio das mulheres mais lindas do Brasil”, brinca enquanto mostra um vídeo de uma mulher flertando com o sertanejo.

A gravação não só chamou a atenção dos internautas, como também arrancou risadas do próprio Gusttavo, que comentou na publicação.

“Kkkkkkkkkkkkkkkkk a cara me ajuda ae”, disse.