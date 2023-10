Existem algumas palavras que nos confundem muito e não é só sobre a forma de escrevê-las, mas sim pronunciá-las.

Acontece que algumas sílabas nos enganam e falamos um som que não deveria ser.

6 palavras que grande parte das pessoas falam errado e só se dão conta depois:

1. Subsídio

Começando nossa lista, subsídio pode parecer fácil de ser lido ou falado, mas a questão é que as coisas não são tão assim.

Ao contrário do que se pensa, na sílaba com o “s” fala-se com o som de dois “ss”.

2. Subsistência

Assim como subsidio, subsistência também fala-se com o som de dois “s” e não com o som de “z” como costumamos falar.

3. Sintaxe

Assim como auxílio, máximo e próximo, o “x” em sintaxe tem o som de dois “s”. Sabia disso?

Vale destacar que a palavra refere-se a uma parte da gramática que estuda as palavras enquanto elementos de uma frase, as suas relações de concordância, de subordinação e de ordem.

4. Inexorável

Inexorável quer dizer o que não é possível de ser abrandado em atendimento a súplicas.

No entanto, lê-se a palavra com som de “z”, sendo “inezorável”, assim como exorar, temos exonerar, exorcizar e exorbitar.

5. Extra

Ao contrário do que muitos falam por aí, extra tem o som de acento circunflexo e não agudo.

Ou seja, “êxtra”.

6. Cateter

Por fim, ninguém explica o acento agudo que todo mundo coloca na segunda sílaba de cateter. Simplesmente, não se diz ca – té – ter, dando ênfase à segunda sílaba.

O correto é como está escrito mesmo, sem palavras acentuadas.

