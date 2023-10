Inscrições abertas para curso gratuito de cabeleireiro e escovista em Anápolis

O Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec) está com inscrições abertas para um curso gratuito de cabeleireiro e escovista, em Anápolis.

As aulas serão ministradas a partir do dia 11 de novembro, sendo oferecidas nos períodos matutino e vespertino.

Para se cadastrar no programa, a pessoa deverá ir até ao Espaço da Oportunidade – Avenida Senador José Lourenço Dias, na esquina com a Avenida Goiás, Centro – para fazer o registro pessoalmente, entre as 8h e 17h.

O período para inscrições ficará aberto até o dia 06 de novembro.

Para mais informações, ligue no telefone 3902-2034 ou confira presencialmente no Espaço da Oportunidade.