Procon Anápolis revela estabelecimentos com flores mais baratas para o Dia dos Finados

Para fazer uma saudosa homenagem aos amigos e familiares que já se foram, flores são uma opção que nunca sai de moda. Sabendo disso, o Procon Anápolis divulgou, nesta quarta-feira (1º), o resultado da pesquisa para identificar divergências nos preços desses produtos pela cidade.

O levantamento foi realizado na segunda-feira (30) e seis estabelecimentos foram analisados, com variações chegando até a marca de 300%. Dentre as opções com maior divergência, estão os arranjos florais pequenos e médios.

Segundo o órgão, o botão médio de flor sem decoração tem o menor preço na Floricultura Narita, saindo por R$ 5, enquanto na Floricultura Bella Flor, o mesmo produto tem o preço de R$ 10.

Já a dúzia de rosas, também sem decoração, terá o menor valor na Floricultura Fiori, sendo vendido por R$ 72. A opção mais cara do mesmo arranjo é anunciada por R$ 120 na Floricultura Universitária.

Outra variedade pesquisada foi o vaso de begônia, ofertado por R$ 50 na Floricultura Narita, enquanto na Floricultura Fiori o mesmo produto é anunciado por R$ 80.

Por fim, mas não menos importante, o arranjo floral pequeno, que teve a maior variação de todas, alcançando a diferença de 300%, foi anunciado na Floricultura Universitária por R$ 25, enquanto na Floricultura Fiori o preço apresentado foi de R$ 100.

A pesquisa foi realizada no dia 30 de outubro, com agentes verificando os valores in loco.