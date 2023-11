Embaixador de Anápolis no maior evento de barbearia do mundo comemora: “foi uma oportunidade única de mostrar nossa cidade”

Anápolis foi representada no maior evento de barbearia do mundo, o chamado Barber Week – realizado em São Paulo, durante a última semana de outubro. Além de ter a participação de mais de 20 mil barbeiros, nomes renomados que trabalham com celebridades estiveram presentes.

Em busca de novas tendências do mercado, para manter-se sempre atualizado, Clayton Inácio Peixoto – fundador da Barbearia Vizzu e escolhido como o embaixador da cidade na festividade, compareceu à edição e participou de inúmeras atividades, enquanto representante do município.

“O Barber Week é o maior evento de barbeiros do mundo, fui convidado para ser embaixador e tive a honra de representar Anápolis. Uma oportunidade única de mostrar nossa cidade para o mundo”, contou, em entrevista ao Portal 6 nesta quinta-feira (02).

“Foram dois dias de muito aprendizado, conhecimento e networking. Houve também uma feira de exposição imensa, recebendo de 20 a 25 mil barbeiros que passaram por lá para conhecer as tendências e novidades”, emendou.

Inclusive, ele apontou a presença de celebridades como o sósia do Neymar e o barbeiro oficial do “verdadeiro” Neymar, e também de Messi, que deram palestras e diversos “toques” sobre o ramo. O influencer e dono da rede de barbearias Vintage, Willian Morais, que já foi entrevistado no Jô Soares, foi outro nome de peso que participou da programação.

Aprendizado

Clayton também destacou a importância de sempre continuar buscando a evolução e o aprendizado, ainda mais em uma área tão mutável quanto o corte de cabelo.

“Para quem está no seguimento de barbearia e quer realmente crescer nesse setor, conhecer as novidades e tendências, não pode perder essa oportunidade não, é uma grande experiência. Já fui cotado para ser embaixador da cidade no próximo ano novamente, estou muito honrado”, afirmou.

Ainda segundo ele, o ramo da barbearia tem novidades todos os dias, exigindo uma constante atualização dos profissionais. Além de atuar na área há oito anos, Clayton realiza diversas ações sociais pelo município e ministra aulas na própria escola de barbeiros.

“A barbearia nos dá essa liberdade de nos tornarmos pessoas simples, apenas com habilidades específicas para nossa atuação. Conhecemos pessoas de todos os tipos, e o corte vai muito além só do cabelo, há sempre uma pessoa por trás, toda uma vida ali”, finalizou.