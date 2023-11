Entenda por que a Starbucks adiou os planos de investimento em Goiânia

A alegria da chegada da Starbucks em terras goianas durou pouco. Com promessa de abrir a primeira unidade em Goiânia ainda neste ano, a operadora da marca no Brasil, SouthRock Capital, adiou os investimentos perante pedido de recuperação judicial.

O que teria motivado o pedido foi a entrega da notificação de rescisão do acordo de licenciamento ao fundo de investimentos, no dia 13 de outubro.

A Starbucks Corp. suspendeu dois contratos com efeito imediato: um de licenciamento da marca no Brasil e outro que concedia à SouthRock Capital o direito de ser o operador das unidades.

De acordo com os advogados da empresa, tais contratos “são absolutamente essenciais à manutenção das atividades das requerentes e, consequentemente, à viabilização da reestruturação de seu passivo”, o que conferiu o caráter de urgência ao pedido de recuperação judicial.

A empresa, que também controla o Subway no país, possui uma dívida estimada de R$ 1,8 bilhão, segundo o documento entregue à Justiça nesta terça-feira (31).

Em nota, o fundo de investimentos afirmou que a decisão foi tomada para proteger financeiramente algumas das operações no país, assim como ajustar o modelo de negócio à atual realidade econômica. Entre os motivos citados para as dificuldades, a pandemia, inflação e as taxas de juros altas foram destacados.

Assim, os reajustes citados incluem a revisão do número de lojas operantes, do calendário, de alinhamentos com fornecedores e stakeholders e a organização da força de trabalho.

Ainda em janeiro deste ano, a empresa divulgou que abriria uma unidade da cafeteria no Flamboyant Shopping, na capital, no segundo semestre de 2023, em uma área de 400 metros.

Em entrevista ao Empreender em Goiás, o superintendente comercial do centro de compras, João Ricardo Gusmão, destacou que a área reservada será mantida até um posicionamento da empresa.

Houve ainda uma segunda unidade anunciada, para o Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia. Sendo assim, a SouthRock Capital afirmou que continuará operando os pontos existentes normalmente durante o período de reestruturação.