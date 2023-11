3 Minisséries da Netflix que funcionam como um abraço quando nada parece fazer sentido

Sabe aqueles dias em que tudo não faz sentido? Onde você se questiona qual será seu próximo passo e as incertezas da vida te amedrontam?

Hoje, minhas indicações são mais do que dicas para assistir. São uma mensagem para você, que está enfrentando um período difícil e precisa de motivação para seguir em frente.

Essas três minisséries disponíveis no catálogo da Netflix contem poderosas reflexões sobre a vida e que dias melhores sempre virão, independente dos problemas que está enfrentando.

Afinal, assim como dias difíceis, a universo prepara momentos incríveis para cada um de nós.

Se aconchegue no sofá, dê play e sinta cada minuto dessas produções fantásticas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

As Garotas do Fundão

Na narrativa, acompanhamos a história de cinco amigas de infância que decidem fazer uma viagem com o objetivo de realizar alguns desejos malucos após descobrirem que uma delas tem câncer.

As únicas regras são: não falar sobre a doença, fazer exatamente aquilo que o desejo pede e viver como se fosse a última vez.

A minissérie contém seis episódios, repletos de humor e lindos diálogos, trazendo uma forte mensagem sobre o tempo, e que nunca é tarde para realizar seus mais profundos desejos. Basta estar vivo.

Toda Luz Que Não Podemos Ver

Durante quatro episódios, acompanhamos duas perspectivas: as histórias de Marie e Werner, que têm seus destinos entrelaçados nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial.

Marie é uma jovem francesa que ficou cega na infância. Devido a sua expertise, ela teve papel fundamental na invasão americana, dando fim ao regime nazista na França.

Já Werner, é um soldado alemão apaixonado pelo rádio. O jovem se afeiçoou por Marie no momento em que ouviu sua voz, chegando a colocar em risco a própria vida para defender a garota.

A minissérie tem uma fotografia linda e uma história de esperança e amor, em meio a dias sombrios tomados pelo ódio da guerra.

Maid

No decorrer dos episódios, conhecemos a jovem Alex, que saiu de um relacionamento abusivo com o pai de sua filha e possui uma relação conturbada com a família.

A garota está sozinha e faz de tudo pelo bem-estar da filha, até que encontra um emprego como faxineira para sustentar a criança. Ao mesmo tempo, ela escreve um livro sobre suas experiências como faxineira.

A minissérie Maid é um misto de dor e alegria, representando perfeitamente os altos e baixos da vida, por meio de uma história que mostra o poder e força da maternidade.

Eu sinceramente espero que essas minisséries funcionem como mensagens de afeto para quem assistir, assim como foram para mim. Boa maratona.