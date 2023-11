Bazar de enfeites natalinos terá itens a partir de R$ 5, em Goiânia

Quem já está pensando em montar a árvore de natal e decorar o lar ou escritório para as festas do fim do ano poderá garantir itens decorativos a partir de R$ 5 entre os dias 08 e 10 de novembro. O Bazar da Gratidão será realizado na Associação de Combate ao Câncer do Estado de Goiás (ACCEG), em Goiânia.

Entre às 09h e 18h, serão comercializados itens como árvores natalinas, guirlandas, laços, centros de mesas, louças, entre outras peças decorativas, com preços que irão até R$ 200.

Também serão colocadas a venda semijoias, roupas masculinas, femininas e infantis, tanto novos quanto seminovos.

Assim, além de garantir belas decorações para o fim de ano, compradores também estarão contribuindo para a construção do Hospital de Câncer Francisco Camargo (HCG).

Localizada em Inhumas, a obra está em fase inicial, com apenas 15 mil m² dos mais de 100 mil m² construídos.

O projeto está em andamento desde 2014, sendo que já possui uma policlínica em funcionamento, e conta com apoio de diversas figuras públicas, sendo a principal delas o cantor goiano Zezé di Camargo – famoso “filho de Francisco”, que batiza a unidade.

Ao final, o objetivo é se tornar uma referência ao tratamento gratuito de câncer para todo o Brasil.

Desse modo, será necessário arrecadar R$ 300 milhões para completar as obras, que vem sendo viabilizadas por meio de doações, leilões e bazares.