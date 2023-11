Se você é uma daquelas pessoas que gostam de receitas saudáveis e que faz de tudo para não utilizar o óleo no preparo dos alimentos, com certeza vai se surpreender com essa técnica do frango frito sem precisar da Air Fryer e muito menos de gordura.

Além de ser uma dica útil para sua saúde, a carne fica muito macia e saborosa, sendo uma ótima opção para o almoço com a família e amigos. Ficou curioso para saber como isso é possível?

Então, é bom acompanhar o passo a passo que separamos logo abaixo para você. Pegue o papel e caneta para não perder nenhum detalhe! Olha só!

Chef mostra forma diferente de fazer frango frito (não vai óleo e nem é na Air Fryer):

Bom, o primeiro passo para conseguir preparar o frango dos sonhos, saudável e delicioso, é preciso separar uma boa quantidade de coxa da asa do frango. Isso porque essa parte possui uma capa de gordura maior e ela será responsável pela “fritura”.

Em uma panela, coloque as peças de carne, adicione água até cobrir e os temperos que desejar, como sal, pimenta do reino, páprica e chimichurri.

Depois disso, deixe que as coxas cozinhem por alguns minutos. O ideal é que toda a água seque, já que o frango não será com molho.

Após o processo de ebulição. O prato estará quase pronto. É neste momento em que você deverá adicionar o molho shoyu, mostarda e ketchup, além de alho.

Mexa bem e você perceberá que a carne passará a verdadeiramente fritar na panela. É recomendado utilizar uma antiaderente, pois como não haverá óleo, apenas a própria gordura das coxinhas, é menos provável de grudar no fundo da panela.

Bom, assim que os pedaços ficarem dourados e fritinhos, é hora de desligar o fogo e se deliciar com a comida. Será possível perceber a cobertura crocante e a parte interna da carne macia e bem cozida.

A vantagem é que, além de economizar óleo e energia com a panela elétrica, você também estará cuidando da sua saúde.

