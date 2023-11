Esses são os 6 municípios de Goiás que têm muito mais gado do que gente

Mais boi do que gente. A terra do gado, expressão bastante atribuída a Goiás pela ampla presença do setor agropecuário, é seguida à risca por alguns municípios goianos que chegam a abrigar uma elevada quantidade de animais e superam a marca populacional da cidade.

Pelo menos é o que mostra um recente levantamento de Pesquisa da Pecuária Municipal feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na listagem, Nova Crixás aparece liderando na criação de gados tendo um total de 849.529. Em contrapartida, o número de pessoas residentes no município é de 12.815 – ou seja, 66 vezes menor.

Já São Miguel do Araguaia ocupa a segunda posição entre as cidades com maior quantidade de cabeças de gados, tendo 660.056. Na contramão, a população é de 21.900.

Porangatu é mais uma das localidades onde os gados ‘dominam’. O ambiente possui um total de 508.765 animais em decorrência de 44.317 pessoas que moram no local.

Uma situação similar acontece em Caiapônia. Por lá, 450 mil cabeças de gado circulam, enquanto o local é habitado por 16.513 pessoas.

O município de Mineiros ocupa a quinta posição ao aparecer com 380 mil gados. Para se ter uma ideia, o município possui apenas 70.081 moradores.

Por fim, encerrando a listagem, está Jussara. Com uma população residente de 19.620, a cidade ocupa a 6º posição tendo um total de 376.833 gados.