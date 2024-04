Pacientes são retirados de ambulância durante operação em clínica de reabilitação em Anápolis

Em vídeo, é possível ver pessoas chorando em meio à mobilização no local

Caio Henrique - 03 de abril de 2024

Clínica foi alvo de operação da polícia, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma clínica de reabilitação, localizada na região de chácaras no fundo do bairro Recanto do Sol, em Anápolis, foi alvo de uma operação da Polícia Civil (PC) e Polícia Militar (PM).

A mobilização ocorreu no final da manhã desta quarta-feira (03) e envolveu vários militares.

O Portal 6 apurou que a ação teve como objetivo fiscalizar todo o funcionamento do local. Em imagens, é possível ver pessoas chorando dentro dos quartos.

Alguns dos pacientes teriam até que ser levados por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), dopados.

Uma operação simultânea também acontece na região das Chácaras Colorados, em uma unidade de recuperação especializada no tratamento e cuidado de mulheres.

Mais informações a qualquer momento.