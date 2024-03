Aparecida de Goiânia está com cerca de 400 vagas abertas; veja quais

Candidatos devem se inscrever presencialmente em unidades do SAC e Vapt Vupt

Thiago Alonso - 25 de março de 2024

Imagem mostra uma Carteira de Trabalho. (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio do Sistema Municipal de Emprego (Sime), anunciou nesta semana 392 novas vagas de emprego, cobrindo diferentes áreas de trabalho.

As oportunidades preenchem os níveis administrativos e de produção, com diferentes pré-requisitos, a depender do cargo.

Para se inscrever, os interessados devem se dirigir presencialmente a uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), de segunda a sexta, das 8h às 17h, ou aos sábados, das 8h às 13h.

Também é possível se cadastrar por meio de agendamentos, nas agências do Vapt Vupt do Buriti Shopping, Araguaia Shopping e Garavelo Shopping. O atendimento também funciona nos mesmos horários do SAC.

Assim que selecionados, os nomes são atualizados diariamente no site da Secretaria de Trabalho. Os aprovados também podem receber cartas de encaminhamento para a entrevista.

Confira todas as oportunidades disponíveis: