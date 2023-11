Fim de semana tem alerta de tempestades e ventos com velocidade de até 60 km/h em Goiás

O fim de semana goiano será de tempestades intensas, com risco de rajadas de vento de até 60 km por hora, raios e até granizo. A informação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi divulgada acompanhada de alertas par garantir a segurança neste período.

Sábado

De acordo com Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), as regiões que devem receber mais água, neste sábado (04) são a Norte e Leste, com 25 mm.

O Oeste, Sudoeste, Centro e Sul de Goiás está previsto para registrar cerca de 15 mm.

Desse modo, moradores de Cristalina, Alto Paraíso, Formosa e Flores de Goiás podem se preparar para 10 mm. Já os municípios de Anápolis, Luziânia, Três Ranchos, Cumari e Santa Helena devem ter um volume de 9 mm.

O boletim do Cimehgo também destacou Rio Verde, Jataí, Itumbiara, Ouvidor, Ipameri e Goianésia, que devem registrar 8 mm.

Enquanto isso, Goiânia, Iporá, Ceres, Nova Aurora e Goiandira estão previstos para terem cerca de 7 mm de chuva.

Porangatu, Davinópolis e Rubiataba provavelmente terão pancadas de 6 mm, seguidos por Catalão, com 5 mm.

Domingo

No domingo (05), a previsão é de precipitações ainda mais intensas, sendo que o Oeste, Norte e Leste de Goiás podem ter aproximadamente 25 mm de água.

As regiões Sudoeste, Central e Sul devem manter a expectativa de sábado (04), de 15 mm.

Assim, a expectativa é de chuvas de 10 mm em Porangatu, Formosa, Cristalina, Goianésia e Flores de Goiás. Em Cumari e Luziânia, moradores devem se preparar para 9 mm.

As cidades de Ipameri, Rubiataba e Goiandira estão previstas para terem pancadas de 8 mm, seguidas por Goiânia, Anápolis e Morrinhos, com 7 mm.

Já Itumbiara, Ouvidor, Três Ranchos, Nova Aurora, Santa Helena e Iporá podem receber cerca de 6 mm de água. Rio Verde, Jataí, Catalão e Davinópolis, por sua vez, terão 5 mm de precipitações, de acordo com a previsão do Cimehgo.

Alertas

Para evitar acidentes neste período de tempestades, o Inmet destacou que não se deve buscar abrigo debaixo de árvores, visto que quedas e descargas elétricas podem ocorrer.

Além disso, é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão. O uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada também é desaconselhado.