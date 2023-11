Alerta para moradores de 26 bairros de Anápolis; risco de multa

A Prefeitura de Anápolis anunciou a lista dos 26 bairros de Anápolis que irão receber os esforços de uma força-tarefa, destinada à roçagem de propriedades privadas com mato alto.

O serviço é realizado pela administração pública em terrenos particulares onde há uma falta de cuidado com o crescimento desordenado da vegetação, o que pode inclusive gerar riscos para a população.

No entanto, como a lei prevê que esta é uma responsabilidade do proprietário da área, é aplicada uma multa aos donos dos lotes onde as equipes da Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos precisam atuar.

Assim, a penalidade vem em forma de taxação, cobrada no próximo Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

As ações tiveram início no dia 1º de novembro e irão até o dia 30 do mesmo mês nos seguintes bairros: