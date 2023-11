Em vídeo emocionante, Ana Castela revela que quase desistiu de cantar

O palco do Caldas Country na última sexta-feira (03) contou com a presença de Ana Castela, que fez um desabafo sobre os momentos difíceis que passou até aquele momento. No momento emocionante, ela contou que chegou a pensar em desistir da carreira musical e comunicou ao pai.

“Aconteceu uns megócios que eu fiquei muito chateada e quis desistir da música. Eu falei para o meu pai que eu não queria mais cantar”, afirmou a cantora.

Além disso, ela contou que brigou com toda a equipe. Diante das dificuldades, a jovem explicou que, graças à família, conseguiu recuperar as forças.

De acordo com a boiadeira, ela passou um período na fazenda onde estavam os avôs e outros familiares que a energizou.

“Só que eu fui para a fazenda, vi meu avô e voltei 100% renovada e pronta para mostrar para todo mundo que me odeia que eu voltei e voltei 1000 vezes melhor”, disse. Ao final, o público aplaudiu a sertaneja.