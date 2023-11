Estudantes são recebidos para o primeiro dia do Enem com água, canetas e mensagens de apoio e incentivo

Apesar de toda ansiedade e nervosismo, sentimentos normais para os estudantes que estavam se preparando para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os jovens goianos receberam neste domingo (05), primeiro dia de prova, um incentivo especial do grupo de uma igreja localizada no Setor Jardim Goiás, em Goiânia.

Distribuídos em três grupos, os fiéis levaram mensagens de apoio e incentivo para os alunos que iriam realizar o exame no Campus V da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), na Universidade Paulista (UNIP) e na Faculdade Sul-Americana (FASAM).

Além dos cartazes motivacionais, preparados com carinho pelos participantes durante o sábado (04), o grupo também presenteou os goianos com canetas e água, para que pudessem fazer uma boa prova.

Ao Portal 6, Marcus Vinícius Coimbra dos Santos, idealizador da ação, contou que a ideia surgiu da percepção de ser um processo difícil e que exige muito dos jovens. Assim, ele propôs e rapidamente todo o grupo embarcou junto.

“Nós somos entusiastas da juventude e de seus maiores sonhos. E por ser professor, com ênfase no Ensino Médio, e também como pastor de jovens, lido continuamente com o processo de tensão e altas expectativas causado pelo Enem na vida dos estudantes”, pontuou.

“Sei da importância do equilíbrio emocional em situações como a do Enem, e por isso a nossa intenção foi dar uma força nesse momento”, completou.

Esta foi a primeira vez que os fiéis realizaram a ação e Marcus conta que ela foi recebida de braços abertos não só pelos estudantes, como também pelos familiares que os acompanhavam.

“[Fomos recebidos] de maneira extremamente alegre e surpreendente. Tantos os estudantes como seus pais, de maneira geral sorriam e agradeciam espontaneamente. Muitos familiares retornaram depois de deixarem seus filhos na entrada para nos agradecer”, afirmou.

A mobilização, denominada como PRÓ-ENEM, foi a forma encontrada pelos participantes para acolherem os estudantes neste primeiro dia de prova.