Viagem de Roberto Naves à China não está rendendo resultados reais por falta de dever de casa

A ida Roberto Naves (Republicanos) à China tem rendido assunto no mundo político — e não é por coisa boa.

Ao contrário do governador Ronaldo Caiado (UB), que muito antes da viagem já tinha recebido empresários chineses no Palácio das Esmeraldas e amarrado acordos de cooperação e investimentos com multinacionais, o prefeito de Anápolis não fez o mesmo dever de casa e agora tem se esforçado para ser recebido por empresas do país oriental.

Além da ausência de ganhos reais para Anápolis, tem sido apontado como constrangedor os vídeos que ele e a esposa deputada Vívian Naves (PP) publicam nas redes sociais mostrando encontros que não resultam em nada.

Da parte de aliados do prefeito tem crescido o temor de que a falta de resultados práticos pode reforçar a imagem negativa que o chefe do Executivo anapolino angariou com viagens feitas para lazer, como a recente para a Disney, nos Estados Unidos.

Foto que vazou do casal Naves ainda está dando o que falar

Na escala que fez nos Emirados Árabes, o casal Naves também fez feio. A breve visita ao país só foi tornada pública após um deputado estadual vazar a foto no Instagram.

Até então, as redes do prefeito e da primeira-dama estavam repercutindo agendas pré-gravadas em Anápolis, gerando a sensação de que eles ainda estavam em solo goiano.

A má aparência de ambos no registro em Abu Dhabi, inclusive, gerou comentários maldosos na internet.

Roberto estava com olheiras protuberantes e Vívian com roupas questionáveis para o encontro.

Márcio Candido não está aproveitando a oportunidade

Prefeito em exercício, Márcio Cândido (PSD) praticamente não aparece na função que tanto quis experimentar ao menos por um dia.

Os poucos que alimentam a expectativa de que o vice seja candidato ao Executivo Municipal em 2024 esperavam que ele usasse a oportunidade inédita para movimentar a opinião pública.

O Diário Oficial é o único lugar onde tem aparecido, às vezes, como prefeito. Até porque parte considerável dos atos ainda tem sido publicado com a assinatura de Roberto Naves.

O cálculo de Dominguinhos para se tornar deputado estadual

Presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Domingos Paula (PV) não tem pensando apenas na eleição de 2024.

Fontes do entorno do vereador comentaram com a Rápidas que o cálculo do veterano é o seguinte: se reeleger como o mais bem votado, ser reconduzido à Presidência da Câmara independentemente do prefeito que ganhar para ter condições de se candidatar a deputado estadual em 2026.

Felipe Cecílio fala grosso e quer protagonismo do MDB

Pré-candidato do MDB à Prefeitura de Goiânia, Felipe Cecílio criticou a possível indicação do niele dele como vice em uma possível chapa encabeçada por Jânio Darrot (a caminho do UB).

O suplente de deputado federal tem afirmado a correligionários que um partido com o histórico do MDB na capital não pode “ir de carona em outro projeto político”.

Alego privilegia projetos da base, diz Bia de Lima

Questionada pela Rápidas do porquê de projetos como o de crédito de carbono, apresentado por ela, ainda não terem chegado ao Plenário da Alego, a deputada estadual Bia de Lima (PT) respondeu com resignação.

Segundo ela, só projetos de lei elaborados por integrantes da base governista tramitam de maneira mais acelerada na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

“É natural que na Assembleia Legislativa as matérias da base caminhem mais rápido do que as da oposição. Sempre foi assim e não está sendo diferente até agora”, lamenta a deputada.

Nota 10

Para o curso de Jornalismo da Universidade Federal de Goiás (UFG), que alcançou a nota máxima no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) em 2022.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) de Goiânia. Motoristas que trafegam pela capital diariamente estão reclamando dos semáforos inoperantes e da falta de agentes para sinalizar o trânsito nos locais.

O trânsito caótico da capital fica ainda mais bagunçado com a inoperância dos semáforos.