Após sair de casa para ir ao banco, idoso é encontrado morto no Rio Meia Ponte

Um idoso, de 82 anos, identificado como José Carlos, foi encontrado morto no Rio Meia Ponte, nas proximidades do Setor Jaó, em Goiânia, nesta quarta-feira (08).

As buscas por parte do Corpos de Bombeiros tiveram início na terça-feira (07), após a família da vítima relatar que o homem havia desaparecido após ir ao banco.

Durante as investigações, testemunhas alegaram terem visto um homem com características semelhantes ao do idoso no rio.

Assim, na manhã desta quarta, ao retomarem as buscas, os bombeiros encontraram, por volta das 10h30, o corpo da vítima.

A família do idoso foi informada sobre o ocorrido e esteve no local para a identificação do cadáver. Após a ação, ele foi encaminhado até o Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia.

A causa da morte ainda não foi divulgada.