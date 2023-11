Cidade goiana será a primeira da América do Sul a receber investimento de gigante chinesa

A Chint Power, empresa chinesa de armazenamento, conversão e comercialização de energia limpa, apontou Itumbiara, localizada no Sul do estado, para sediar as operações. O município será o primeiro da América Latina a receber a empresa.

O acordo para a instalação da multinacional, uma das maiores do setor, foi assinado nesta terça-feira (07) e marca um movimento de atração de empresas de tecnologia para o estado. A quantia exata de investimento ainda será apresentado nos próximos meses, de acordo com os representantes.

O fundador da empresa, Nan Cunhui, explicou que enxerga grande potencial no estado.

“Foram 20 anos de estudo profundo para o desenvolvimento de uma tecnologia eficiente e verde. Que agora vamos levar para Goiás, que tem um potencial imenso e todas as condições ideais para ampliação do nosso trabalho. É o primeiro passo de outros que ainda virão”, afirmou.

Além de armazenar, converter e comercializar energia, a Chint Power também desenvolve projetos de investimento e construção em segmentos como usinas fotovoltaicas, microrredes e complementação multienergética.

Em Goiás, a multinacional irá distribuir placas e soluções solares, além de produzir medidores de energia e água.