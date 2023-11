Cliente é morto a tiros após dono de distribuidora se negar a tocar música do Pará

O pedido para a reprodução de uma música foi o motivo encontrado por um proprietário de uma distribuidora, de 48 anos, para assassinar a tiros um homem, de 30 anos. O crime brutal ocorreu na noite de terça-feira (07) no Parque Atalaia, em Aparecida de Goiânia.

Tudo começou após a vítima – que estava acompanhada da namorada e do irmão – pedir ao suspeito que tocasse uma canção do Pará, mas ter a solicitação negada.

Foi a partir desse momento que os envolvidos deram início a uma discussão. Durante o embate, o suposto autor teria retirado uma arma e disparado três vezes contra a vítima.

Os tiros atingiram a cabeça do homem, que não resistiu e faleceu no local. Logo depois, o proprietário do comércio fugiu e a Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local.

Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu no ambiente e atestou o óbito da vítima.

Uma equipe da Polícia Civil (PC) e da Polícia Científica também estiveram no endereço para a realização de perícia e recolhimento do corpo.