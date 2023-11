Evento que discutiria melhorias no DAIA é cancelado após piti de Roberto Naves

As últimas horas desta quarta-feira (08) foram infernais para os dirigente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego).

Ao saber que a autarquia realizaria um grande evento nesta quinta-feira (09), no Centro de Convenções de Anápolis, o prefeito licenciado Roberto Naves (Republicanos) bateu o pé e exigiu o cancelamento.

Rápidas apurou que o encontro contaria com as presenças do governador em exercício, Daniel Vilela (MDB), do presidente da Codego, Francisco Jr. (PSD), do prefeito em exercício, Márcio Cândido (PSD), e empresários do setor industrial.

A iniciativa tinha como objetivo discutir melhorias no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a partir de boas práticas e experiências introduzidas por municípios que apresentam crescimento acelerado nessa área — como Aparecida de Goiânia.

Além do presidente da Codego, Roberto também teria ligado para secretários de Ronaldo Caiado (UB) deixando claro que estava se sentindo ofendido.

O evento poderia sim ocorrer, mas só quando ele retornasse da China. Caso insistissem na “afronta”, o Republicanos, partido que ele preside a nível estadual, também estaria pronto para uma retaliação.

Roberto também teria agido nos bastidores pedindo a vereadores que não comparecessem.

Com o clima pesado, a Codego decidiu pelo cancelamento do encontro.

*Colaborou Danilo Boaventura